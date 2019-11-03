وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا

أفاد مراسلان لوكالة "فرانس برس"، بأن وفدا عسكريا أمريكيا تفقد، السبت، مواقع للمقاتلين الأكراد قرب القامشلي شمال شرق سوريا، رغم إعلان واشنطن سحب قواتها من هذه المنطقة.

وقال المراسلان، إنهما شاهدا 4 مدرعات ترفع العلم الأمريكي تدخل مركز قيادة قوات سوريا الديموقراطية في القامشلي، الذي طُليت بوابته بألوان علم وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى مركز لوحدات حماية الشعب وموقع لقوات الأمن الكردية "الأسايش" في القامشلي.

يأتي ذلك بعد يومين من تسيير القوات الأمريكية دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة وصولاً إلى بلدة القحطانية، بمواكبة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية.

وهذه الدورية هي الأولى منذ قرر الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا.

ودعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن لسنوات قوات سوريا الديموقراطية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكن إعلان الأميركيين الشهر الماضي انسحابهم من مواقع في شمال شرق سوريا أفسح المجال أمام هجوم عسكري تركي ضد القوات الكردية.