لافروف: أمريكا ترفض مناقشة مقترح روسيا والصين بشأن منع عسكرة الفضاء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، أن الولايات المتحدة بمفردها تقريبًا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح؛ لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي.

كان مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، عقد في وقت سابق بجنيف، واستمرت مناقشاته على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول، وكان هدف النقاش تقريب مواقف الدول للنهوض بمسألة منع سباق تسلّح في الفضاء الخارجي، واستكشاف كيفية استخدام الأدوات الحالية والفرص والخيارات الجديدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.