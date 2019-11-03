الحبس خمس سنوات لتاجري مخدرات بجنوب سيناء

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء في، جلستها اليوم بحبس "سليمان.ع. م"، 31 سنة، ومقيم وادي تال، و"سليم. س. س"، بالحبس خمس سنوات لكلا منهما لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى، وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبدالحي كمال الدين، وبحضور خالد رضا وكيل النيابة.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 13 يوليو 2018 عندما جرى القبض عليهم بحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار به.

وأكدت التحريات بقيام المتهم الأول والثاني بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمين سيارة ربع نقل رقم 9625 ط ج ق بمنطقة السوق التجاري بمدينة رأس سدر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد صدور أذن النيابة العامة جرى ضبط المتهمان والسيارة المبلغ بها وبحيازتهم كمية من نبات الحشيش واعترف المتهم الأول أن المتهم الثاني شقيق زوجته اتفق مع متهم ثالث يدعى محمود على نقل كمية من المخدرات عن طريق أتوبيس شرق الدلتا، وخلال القبض على المتهمين فر المتهم الثاني والثالث هاربين وجرى القبض على المتهم الأول والسيارة وبها كمية كبيرة من نبات الحشيش.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته للمخدرات، ومعه شقيق زوجته، ومتهم آخر لايعرف سوى أسمه فقط "محمود".

وجرى التحفظ على المواد المخدرة والسيارة المضبوطة، وتحرير محضر رقم 791 لسنة 2018 رأس سدر.

كما جرى حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 240 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء .