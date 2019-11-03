تستمر حتى 14 نوفمبر.. إطلاق قوافل طبية علاجية مجانية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، عن بدء، إطلاق قوافل طبية علاجية مجانية، إضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، اعتبارا من الأحد 3 نوفمبر الجاري شاملة مختلف التخصصات، بعدد من مدن المحافظة، وتستمر حتى 14 من شهر نوفمبر الجاري.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أن القوافل الطبية ستنطلق السبت من مدينة الشلاتين، ويكون تمركزها بمنطقتي مرسى حميرة ووحدة حلايب لمدة يومين، ثم تنتقل إلى منطقتي جبل علبة وأدلديت والجاهلية لمدة يومين آخرين.

وفي السابع من نوفمبر الجاري تبدأ القوافل عملها بمدينة مرسى علم، لمدة يومين بمنطقتي الشيخ الشاذلي، ووحدة مرسى علم، لمدة يومين، ثم تنتقل إلى منطقة منطقة الحمراوين بالقصير لمدة يوم واحد، ومنها إلى مدينة سفاجا في الحادي عشر من الشهر الجاري، بمنطقتي الكيلو 85 وأم الحويطات لمدة يومين، ثم تختتم القوافل الطبية عملها يوم 14 نوفمبر الجاري بمنطقة الزعفرانة بمدينة رأس غارب.

وأكد مرعي أن القوافل العلاجية جميعها بالمجان وتشمل الكشف وجميع التحاليل والعلاج، وإجراء جميع الفحوصات والعمليات، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.