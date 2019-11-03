إخلاء عقار مائل في دمنهور تحسبا لانهياره

أخلت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، عقارا مائلا بمنطقة البطاط بحى أبو الريش، بدمنهور، فيما توجهت قوات الحماية المدنية وفرضت كردون أمني حول المبنى، تحسباً لانهياره في أي وقت.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالتنسيق مع الحماية المدنية للتوجه على الفور لموقع العقار، حيث جرى عمل كردون أمني حول العقار المشار إليه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار من السكان، وفصل جميع المرافق عن العقار حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما قرر "آمنة" تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار المائل، لحين الانتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة.

وأكد المحافظ أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسبب في ذلك فور صدور قرار اللجنة المشكلة حفاظاً على حقوق المواطنين من أصحاب العقار المائل.