ربما يمكن وصف تفاعل الأيام الأخيرة الماضية على الحساب الشخصي لطالبة الامتياز بكلية العلاج الطبيعي، يارا عصام المتوفاة نتيجة التهاب وفشل رئوي لإصابتها بعدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي، بموقع التواصل الجتماعي "فيس بوك"، بأنه مظاهرة في حبها من أصدقائها وزملائها، بما يحتويه من دعوات لها بالشفاء قبل وفاتها، ونعي بعد مماتها، ومودة ظهرت قبلهما من مرضاها حتى وإن كانوا مجرد أطفال.

"أكاونت" الطبيبة الراحلة يمتلئ بيومياتها ونشاطاتها التي تقوم بها خلال يومها منذ تخرجها وتعيينها وحتى مرورها بمرحلة الامتياز ومرضها، ففي 25 ديسمبر الماضي سجلت تلك اللحظة التي أمسكت فيها يداها "أول قبض" من خلال "live event" أسمته "أول مرتب حكومي".

"فعلا ربنا بيحط حاجات ف حياتنا كدة عشان نعرف نكمل" عبارةٌ كتبتها على حسابها تعليقًا على تلك الرسالة التي تلقتها من طفل مريض بمستشفى أبو الريش عملت على حالته فترة، وبعد عودتها للمستشفى لإنهاء بعض الأوراق قابلها وأعطاها ورقةً كتب بها رسالة قال فيها: "بحبك يا يارا"، رسم بجوارها قلوبًا وورودًا ببراءة الأطفال.

وفي شهر يونيو، كتبت معبرةً عن معاناتها خلال فترة الامتياز قائلةً: "باقي شهرين على الامتياز، نزق مع بعض الشهرين يا جماعة"، لتحتفل في شهر أغسطس على حسابها رفقة أصدقائها بإنهاءها مرحلة الامتياز أخيرًا، وتستقبل التهاني على حسابها في منشورات وتعليقات.

في أكتوبر الماضي، بدأت معاناتها مع المرض تظهر، حيث اختفت منشوراتها وظهرت بدلًا منها منشورات أصدقائها وتدويناتهم التي يتمنون خلالها شفاءها وعودتها، حيث كتبت صديقتها نوران يوسف: "هل لك بافتقادي من خبر؟ صباحك خير وعافية وراحة يا طيبة"، فيما كتبت دينا أسامة: "missing you so much"، بالإضافة إلى عشرات التدوينات الأخرى من أصدقائها التي ترجو لها الشفاء.

خلال الـ24 ساعة الماضية ظهرت تدوينات أخرى لأصدقائها على صفحتها، لم تكن سردًا لما حدث في يومها ولا احتفالًا بها أو دعوات بالشفاء لها، بل كانت تقطر حزنًا عليها بينما ينعونها ويدعون لها بالرحمة، غير مصدقين أنهم لن يروها مرةً أخرى.

وتوفيت طالبة تدعى يارا عصام، طالبة امتياز بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، نتيجة التهاب وفشل رئوي لإصابتها بعدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي، انتقلت لها من أحد المرضى الذي كانت تجري علاجا طبيعيا، حسب رواية أصدقائها وزملائها بالكلية، ليعلن بعدها الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، فتح تحقيق بشأن الواقعة لمعرفة سبب وفاتها عقب ما أثير على فيس بوك بشأن إصابتها.