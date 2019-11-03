تشغيل الخط الملاحي "شرم الشيخ الغردقة"

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شركة الجسر العربي للملاحة صاحبة الامتياز الملاحي بين مينائي نويبع والعقبة قررت تشغيل عبارة سريعة على الخط الملاحي شرم الشيخ- الغردقة يوم السبت الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري، موضحا أن هذا الخط حيوي يربط بين أهم مدينتين سياحيتين وسيساعد في رواج الحركة السياحية بينهما.

وأضاف المحافظ أن تشغيل الخط جاء في التوقيت المناسب بعد أن رفعت بريطانيا حظر السفر إلي شرم الشيخ وهذا الخط سيسهل على السائحين عملية الانتقال بين المدينتين، وخاصة أنه جرى تطوير المواني بشكل يساعد علي سرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

وأوضح أن تشغيل العبارة كوين نفرتيتي برحلات أسبوعية على الخط سيسهم في تنشيط السياحة بشكل إيجابي بين المدن السياحية، حيث إن هناك عددا كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة والأقصر لبعد المسافة بالطريق البري إلا أنه من الممكن عن طريق الخط الملاحي الغردقة ـ شرم الشيخ اختصار المسافة بالإضافة إلى الاستمتاع بالرحلات البحرية، وأشار إلى أن العبارة كوين نفرتيتي تسع نحو ٥٠٠ راكب .

وكانت شركة الجسر العربي للملاحة صاحبة الامتياز الملاحي بين نويبع والعقبة قد أعلنت عن تشغيل العبارة كوين نفرتيتي على الخط الملاحي الغردقة ـ شرم الشيخ ليكون جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر، وذلك في إطار جهود وزارة النقل ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي.

وتعد العبارة كوين نفرتيتي هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربي وجنسيتها أردنية وهي بطول 82 مترا، وعرض 16 مترا، وغاطس 2.9 متر، وتسير بسرعة 28.7 عقدة، وتحتوي على 580 مقعدا، وتتسع لـ 130 سيارة و6 باصات، وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها وأماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية.

وأعلنت شركة الجسر العربي للملاحة عن أسعار التذاكر وهي 700 جنيه للذهاب، و1100 جنيه للذهاب والعودة بالنسبة للمصريين، في حين تبلغ قيمة تذكرة اتجاه واحد للأجانب 70 دولارا، و110 دولارات للاتجاهين.

وانتقد عدد من المواطنين هذه الأسعار علي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بالمبالغ فيها، حيث قال محمد سليمان، إن هذه الأسعار لا تناسب المواطنين ولا الأجانب.

وكانت شركة الجسر العربي للملاحة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن وصول القارب السريع "كوين نفرتيتي" إلى ميناء الغردقة استعدادا لتشغيل الخط الملاحي المنتظم والجديد بين شرم الشيخ والغردقة وجارى استكمال التحضيرات اللازمة لبدء تشغيل الخط خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال مصدر بالشركة إن التشغيل الفعلي سيبدأ عقب تجهيز مكاتب الحجز في المدينتين.

في نفس السياق، قال القبطان شريف بدر، مدير ميناء شرم الشيخ جاهز للعمل واستقبال العبارة والركاب، موضحا أنه جرى تطوير الميناء بإنشاء قزق ميكانيكي بتكلفة 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقوة 400 يخت سنوي.

ويتضمن القزق 2 سقالة بطول 45 مترا ورصيف بحري بطول 35 مترا طولي وغاطس 5 أمتار ومزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع ومجهزة بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية وكافة تجهيزات تموين وخدمات اليخوت.