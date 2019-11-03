الجفري عن فتاوى الشعراوي: بعضها اجتزئ من سياقه.. والآخر يحتاج مراجعة

علق الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على الجدل الذي أثارته الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، بعدما وصفت بعض أفكار الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالتطرف.

وقال الجفري، إن الفتاوى التي تم حشدها للشيخ محمد متولي الشعراوي تأتي على نوعين نوع اجتزئ من سياقه ويحتاج إلى الاستماع لما قبله وما بعده، مشيرا إلى أنه استمع لهذه الفتاوى ووجد أن الكلام على خلاف ما روج له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أن النوع الثاني هي فتاوى مبنية على آراء تتناسب مع مراحل معينة وثقافة عصر معين يجب إعادة النظر فيها.

وتابع أنه وفقا لهذه الرؤية يجب أن يتم تناول الأمر لأننا لا نعتقد العصمة في الأشخاص، "مثلا الذي ينكر وجود الصلاة كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لكن ما الذي يترتب على كفره؟ هل نقتله؟ لا، إذن فيحاسبه الله".

واستطرد: "أما بالنسبة للغاضبين فأنا أشجعكم على الغيرة على المقدسات ثم الغيرة على العلماء ورمزنا، وهم غير مقدسين، وقيامكم برصد كل انتهاك وكل تعدٍ هذا مطلوب ومن الذكاء الفطري المصري إنه كلما جاءت حملة على الشيخ الشعراوي تجد صوره على الباصات والمحلات وعربات الفول حتى، وهو رد عفوي ولكن لا ينبغي ألا تكون الغيرة على الحق بما يجاوز الحق بالسب والشتم بالطعن في أعراض الناس والإساءة".

وأكد أنه إذا أراد أحد أن يثبت أنه مع الشيخ الشعراوي فيجب أن نتعامل بأخلاق الشعراوي.