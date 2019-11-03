عاجل.. حريق هائل بمصنع بلاستيك في برج العرب بالإسكندرية

اندلع حريق هائل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بمصنع بلاستيك بمدينة برج العرب الجديدة، غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات للعاملين، وجاري السيطرة علي الحريق قبل أمتدادها إلي المصانع المجاورة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد نشوب حريق بأحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب الجديدة، بدائرة القسم، غربًا.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة برج العرب، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدينة بمعداتها، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها إلي المصانع المجاورة للمصنع محل البلاغ.

9 سيارات إطفاء تحاول إخماد النيران

ومن جانبه، قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن الحريق اندلع بمصنع الأندلس للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى غربًا، موضحًا أن الحريق تسبب في أضرار بالغة بالمصنع دون حدوث أي إصابات للعاملين.

وأضاف "بدوي"، أن قوات إدارة الحماية المدنية تواصل إخماد النيران بواسطة 9 سيارات إطفاء، و2 لوادر، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة، مشيرًا إلى أنه متواجد في موقع الحريق لمتابعة الموقف أول بأول.