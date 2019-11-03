أديب عن مواجهة صلاح وتريزيجيه بالدوري الإنجليزي: شكلهم يفرح

علق الإعلامي عمرو أديب، على هدف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام ليفربول في المباراة التي جمعت الفريقين.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "كان فيه ماتش في الدوري الإنجليزي الفرقتين قصاد بعض فيهم 2 لاعيبة مصريين، محمود تريزيجيه ومحمد صلاح، وتريزيجيه جاب جول جميل وفي آخر خمس دقائق عوض ليفربول زي الأهلي وفاز رغم إنهم كانوا لابسين أبيض".

وأضاف: "في آخر الماتش طلع صلاح وتريزيجيه مع بعض، وبيكلموا بعض وحاطين إيدهم على بقهم عشان محدش يقرا شفايفهم، وبيقولوا لبعض كلام لطيف عشان ولاد بلد واحدة".

ووجه أديب نصيحته للشباب: "لازم الشباب تتعب قوي، الناس دي تعبت قوي واتقلبوا في نوادي واتدربوا واتبهدلوا عشان تتفرج على شابين من ولاد مصر، كنت بتفرج ع الماتش وحاسس بسعادة غامرة، والولاد كانوا منورنا وكان نفسي تريزيجيه يكسب، وكان معاهم المحمدي في الملعب، وكان مشهد يشرف ويسعد".

وتابع: "النجاح مش صدفة أو ضربة حظ أو واسطة، وعشان توصل لازم تتعب قوي وتشقى قوي، كنت شايف في الملعب قصة كفاح وشقا، أنا فرحان لتريزيجيه. وصلاح ياما فرحناله وفرحت لابن بلدي إنه ثبت رجليه وجاب جوله الأول، وبعد كدا بص شوف تريزيجه بيعمل إيه وكل دي قصص نجاح، ناس بتعرق وتشقى وتمشي طريق طويل، وقبل متسأل بياخد كام قول بيستحق كام ويجيب كام ومن الأرقام دي هتعرف قيمته".