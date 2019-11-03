طقس الأحد 3 نوفمبر 2019.. معتدل على معظم أنحاء مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 18 28

دمنهور 17 28

الإسكندرية 16 28

بلطيم 16 28

مطروح 17 26

السلوم 17 26

سيوة 14 26

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 28

الإسماعيلية 16 28

السويس 17 28

العريش 19 25

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 28

الفيوم 19 29

بني سويف 18 29

المنيا 14 29

أسيوط 15 29

سوهاج 15 30

قنا 15 31

الأقصر 15 32

أسوان 16 33