قال الرئيس التنفيذى لشركة "أرامكو" أمين الناصر، إن الاحتياطي من النفط المكافئ التابع لشركة "أرامكو" يبلغ 204 مليارات برميل.

وأضاف الناصر، خلال مؤتمر صحفي للشركة للإعلان عن طرحها للاكتتاب العام نمنح المواطنين السعوديين والمستثمرين الأجانب فرصة قيمة للاستثمار في جزء من الشركة، معلنا بشكل رسمي عن نيتها الإدراج في السوق المالية السعودية.

وأوضح الناصر، أنه سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري للسهم خلال 10 أيام، مؤكدا أن الحكومة السعودية ستتنازل عن حقها في توزيعات الأرباح إذا ما اقتضت الضرورة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لدعم الشركة.

وأشار إلى أن الطاقة التكريرية الصافية للشركة 3.1 مليون برميل يوميا والطاقة التكريرية الاجمالية 4.9 مليون برميل يوميا.