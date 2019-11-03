أعلنت وزارة الطيران المدني افتتاح أعمال التطوير والتشغيل التجريبي لمطار شرم الشيخ الدولي صباح الغد، بالتزامن مع بداية موسم الشتاء، وإعلان الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها لمدينة السلام شرم الشيخ.

وكان وزير الطيران المدني تفقد مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

وتابع الوزير الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمبنى الركاب (2) بالمطار بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، الذي يأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب خاصة في الموسم الشتوي الحالي، المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق شوري مدير مطار شرم الشيخ، عن مراحل تطوير المبني تمهيدا للتشغيل التجريبي، إذ إنّ مشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا، ومن المقرر زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.

وشملت عمليات التطوير في المطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار، وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات، للتأكد من انتظام التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، ما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

كما تفقد وزير الطيران المدني جميع مرافق المطار وغرفة كاميرات المراقبة، واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة مرحلة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

ويأتي مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني، لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها، وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بمصر.