قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه يجري تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري، من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق، لافتًا إلى تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بمختلف المراكز والأحياء من ضمن 13 مركزا وحيا بالمحافظة لتقديم خدمات التراخيص للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة التطوير والتحديث التي تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإداري وخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم مبنى الحملة الميكانيكية بحي غرب، وجهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط ووحدة الكنس الآلي ووحدة الإنقاذ السريع بمنطقة عرب المدابغ بغرب أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم - إلى أنه لا مكان لفاسد في الجهاز الإداري بالمحافظة، مشيرًا إلى تنظيم دورات مستمرة لجميع العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف المحافظ أنه يجري الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات، وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذي وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.