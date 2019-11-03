افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي التجاري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة إجمالية 17 مليون و564 و657 جنيها.

بدأت جولة المحافظ بزيارة لقرية صبيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي، والمُقامة على مساحة 4071 م2 توسع بـ 5 طوابق وتضم 23 فصلا بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و541 ألف جنيه.

انتقل المحافظ ومرافقوه لمدينة ههيا للمشاركة في افتتاح مدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 م2 بـ 5 طوابق، وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفا و665 جنيها.

اختتم محافظ الشرقية جولته في مركز ومدينة ههيا، بافتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 م2 إحلال جزئي لـ5 طوابق، وتضم 14 فصلا، بتكلفة 3 ملايين و212 ألفا و541 جنيها، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.