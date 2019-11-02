محافظ الشرقية يفتتح سوق الأشراف الحضاري بالزقازيق بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقة المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لجهاز تطوير المناطق العشوائية، سوق الأشراف الحضاري بمدينة الزقازيق والمُقام علي مساحة 290 م2، لاستيعاب 27 محلا، بتكلفة 4 ملايين جنيه و163 ألف جنيه، لنقل الباعة الجائلين إليه بدلا من استغلالهم منطقة أبو عميرة، ما يسبب إعاقة الحركة المرورية وتشويه للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

تفقد المحافظ السوق الحضاري، واستمع لآراء البائعين، فيما تم إنجازه بالسوق من أعمال إنشاء بنية تحتية متكاملة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق، مشددا على ضرورة الحفاظ على السوق باعتباره مصدر دخلهم وممارسة نشاطهم التجاري.

أوضح محافظ الشرقية أن إنشاء سوق الأشراف الحضاري بمدينة الزقازيق يأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير(5) أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس بتكلفة إجمالية 31 مليون و698 ألف جنيه لتحفيز دور الأسواق في مجال تنمية التجارة الداخلية ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

أكد المحافظ أن الهدف من تطويرالأسواق العشوائية إعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وإقامة أسواق حضارية متنوعة الأنشطة لتحقيق التنافسية المطلوبة، وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن والمساهمة في تنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، للحد من ظاهرة البطالة وتحفيز دورها في تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لجهاز تطوير المناطق العشوائية، أن خطة عمل الصندوق تهدف إلى حصر المناطق والأسواق العشوائية وتطويرها بوضع الخطط اللازمة لتخطيطها وتطويرها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية ليتفق الصندوق مع المحافظة على التعاون في مجالات تطويرالمناطق والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية والبناء.

شارك في الافتتاح اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد.