انطلقت فعاليات "مؤتمر دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات" اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، المقام بمعرفة المركز الإقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان.

ويشارك في المؤتمر 15 دولة، بينها مصر بوفد من مجلس النواب برئاسة مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنواب راشد أبوالعيون، مصطفى أبودومة، ومني جاب الله، ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المهمة خلال 10 جلسات على مدار اليومين.

ويستضيف المؤتمر عدد من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية، وخبراء من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، بينهم جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلماني صندوق النقد الدولي، سعيد الهاشمي مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطس، صندوق النقد الدولي، ماريو منصور منسق المركز الإقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط صندوق النقد الدولي، عظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت، جافين جراي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالعراق واليمن.