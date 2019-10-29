يشارك النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المؤتمر المقام بمعرفة المركز الإقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان بالإردن والمؤتمر يقام تحت عنوان "دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات" بمشاركة 15 دولة.

ويستضيف المؤتمر عددا من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية وخبراء من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية ومنهم جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلمانى - صندوق النقد الدولى، وسعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى - صندوق النقد الدولى، ماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط- صندوق النقد الدولى، عظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، جافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق، كريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.