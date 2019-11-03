قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنّ السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية تتعلق بالخشية من انقراض الصحافة بشكل عام، بسبب تدخلات كثيرة بعد توسع دور منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن توجه للجوء للكيانات الصحفية الكبرى في إطار الصراع من أجل البقاء لا سيما في مصر.

وأضاف إبراهيم في كلمته بالجلسة الأولى من منتدى إعلام مصر بعنوان "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة"، أنّ الصحافة الجيدة مصطلح مراوغ، فما أرى أنّه جيد ربما يراه آخرون غير جيد، كما أننا نعاني من فقر شديد في المحتوى، إذ توقف الإنفاق على تطوير صالات التحرير وتقديم صحافة استقصائية قوية، وأصبح الهم الأول تسديد الرواتب دون الالتفات للمحتوى، وهو ما تعاني منه جميع المؤسسات في مصر سواء حكومية أو خاصة.

وأكد رئيس تحرير الأهرام ويكلي أنّ الناس تلزم أنفسها بقيود أكبر مما نحتمل، فهناك 80% من القضايا بالمجتمع النصرية قابلة للتناول في الإعلام المصري، لكن الأغلب يؤثر السلامة، وتابع: "الأمر السائد هو الشكوى من أزمة المحتوى، لكن نادرا من يتحدث عن حلول من داخل المهنة، ففي أمريكا على سبيل المثال يجهز الكونجرس مشروع قانون لدعم الصحافة الجيدة من خلال الصحف الكبرى، لإنقاذها من غول التواصل الاجتماعي، وفي ذات الوقت يقتسم معها الأرباح".