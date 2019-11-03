انطلاق فعاليات منتدى إعلام مصر بمشاركة 3 آلاف صحفي وإعلامي

انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الثانية لمنتدى "إعلام مصر"، الذي يُنظمه النادي الإعلامي الدنماركي، ويستمر على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الحالي، ويبحث عددا من قضايا وتحديات الإعلام، ومن المقرر تكريم الفائزين بجوائز النادي الإعلامي للأعمال الصحفية المتميزة لعام 2019، وكذلك جائزة حمدي قنديل.

ويتضمن برنامج اليوم الأول، بدء التسجيل من التاسعة وحتى العاشرة والنصف صباحا، ثم الكلمات الافتتاحية من الحادية عشرة إلا ربع حتى الحادية عشرة والربع، وتعقد الجلسة الأولة من الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة ظهرا بعنوان "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة"، ثم استراحة من الواحدة حتى الواحدة والنصف.

وتنطلق ورش العمل الأولى من الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف ظهرا، وتتضمن الجزء الأول من تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل، وطرق تبسيط المحتوى الاقتصادي وآليات وصوله للجمهور، وتحديات وحلول السرد القصصي البصري، ثم ورش العمل الثانية من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف عصرا، وتشمل الجزء الثاني من إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل، والجزء الأول من الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث، والضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة.

كما تنطلق ورش العمل الثالثة في الثالثة والنصف وحتى الرابعة والنصف وتشمل أدوات الصحفي الاستقصائي في تعقب وتبييض الأموال، والجزء الثاني من الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث، وكيف نمضي في "مسار" ؟، ثم استراحة من الرابعة والنصف وحتى الخامسة مساء، وتختتم فعاليات اليوم الأول بالجلسة الثانية بعنوان "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري".وقد أعلن النادي الإعلامي عن تسجيل أكثر من 3 الاف شخص للمشاركة في فعاليات منتدى إعلام مصر، الذي ينطلق غدا الأحد على مدار يومين بالقاهرة، موضحا أنه تم إرسال قبول التسجيل عبر البريد الإليكتروني لمن قبل تسجيلهم، وأنه يكفي إبراز نسحة من إيميل قبول التسجيل وتحقيق الشخصية عند الحضور لمقر انعقاد المنتدى.فيما تقدم فقرات المنتدى الإعلامية ضحى الزهيرى المذيعة بقناة «العربية الحدث».

ويتحدث الكاتب الصحفى عبدالله السناوى فى أولى جلسات المنتدى، تحت عنوان «مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة»، ويقدمها تامر عزالدين، مراسل «فرانس ٢٤» بالقاهرة، كما يتحدث بالجلسة الصحفى والخبير الإعلامى د. ياسر عبدالعزيز، والصحفي احمد سمير، بينما يتحدث الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فى الجلسة الختامية بالمنتدى تحت عنوان «فى علاقة وسائل الإعلام بالسلطة: الحد الفاصل بين الصحافة والبروباجندا السياسية»، وحول كيفية تقديم صحافة تحترم الجمهور وتسهم فى إدراكه لقضاياه.

وتُقام ضمن فعاليات المنتدى ورشة عمل عن «تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل» يقدمها أسامة الديب، مدير تحرير الوسائط المتعدّدة بمؤسسة «أونا» ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، وتقدّم سلمى حسين، ورشة عمل بالمنتدى، بعنوان «طرق تبسيط المحتوى الاقتصادى وآليات وصوله إلى الجمهور».

أما المصور الصحفى روجيه أنيس، فيتحدث عن إعداد المواد البصرية الجذابة للمنصات المختلفة وتفاعل الجمهور، إضافة إلى التحديات المهنية المرتبطة بالتحول الرقمى، وعن أبرز الأخطاء القانونية الشائعة فى العمل الصحفى وكيفية تجنّبها، يتحدث خبير التشريعات الإعلامية إيهاب سلام فى ورشة عمل تحت عنوان: «الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة»، وحول إعلام الخدمة العامة، هل هو حقاً إعلام يمثل الجمهور.. والفرق بين التجارب الغربية والتجربة المصرية، فتناقشه صفاء فيصل مديرة مكتب «بى بى سى» بالقاهرة بجلسة بعنوان «إعلام الخدمة العامة، الملكية والقرار التحريرى».

ويتحدث عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلى» فى جلسة «مناخ الصحافة الجيدة.. الشروط والتحديات القائمة»، ويقدم إيهاب الزلاقى، رئيس التحرير التنفيذى لـ«المصرى اليوم» ورشة عمل عن «نماذج الأعمال فى الصحافة»، وخصّص المنتدى جلسة تفاعلية بعنوان «هل أنت مستعد لتكتشف نفسك بطريقة جديدة؟» تضع خريطة طريق لأهم معارف ومهارات وسلوك «صحفى الجودة 2020»، بينما يشرح الصحفى أحمد الليثى «كيف تكتب قصتك بحرفية؟» خلال ورشة عمل بعنوان «كيف تصنع زاويتك الخاصة فى القصة الصحفية؟»، وتقدم دينا الدمرداش، كبير المنتجين فى «بى بى سى» العالمية، ورشة عمل بعنوان «المراجعة وصحافة الجودة فى عصر الإعلام الرقمى.. كيف تتحسّن الأعمال الصحفية بفضل الاستماع للجمهور والزملاء»، ويقدم عمرو العراقي مؤسس إنفو تايمز، ورشة عمل عن "تحديات وفرص الاستثمار في الكيانات الإعلامية الناشئة".