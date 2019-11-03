السناوي: لا أصول في الصحافة الشعبية أو المحافظة.. كله ماشي بالبركة

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إنّ الجودة مصطلح يتعلق بالمنافسة والمزاحمة، وفي الصحافة لا يمكن أن نتحدث عن الجودة باعتبار أنّ هناك مرجعيات كالسلع والخدمات، ففي الصحافة هناك شيء آخر يسري بين الصحيفة والقارئ وقريب من العبقرية وتقنية عالية في المصداقية.

وأضاف السناوي كلمته بالجلسة الأولى من منتدى إعلام مصر بعنوان "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة"، أنّ الصحافة المصرية تحتاج إعادة تأهيل، فالجميع يتفق على تدهور أوضاع الإعلام المصري، وهي أوضاع ليس لها علاقة بفكرة الصحافة في أبسط معاييرها، فهناك مشكلة بالفعل خاصة مع سيد الصحيفة وهو القارئ.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنّ هناك مشكلة في مستوى الكتابة الصحفية فضلا عن أنّ القارئ يتابع الأحداث لحظة بلحظة عبر شاشات التليفزيون، وهناك مشكلة تتعلق بالتوزيع، فعلى سبيل المثال كل ما يطبع اليوم من صحف ثلث ما كان يطبع في الستينيات والسبعينيات، رغم أنّ التعداد السكاني حينها ثلث عدد السكان الآن، وتابع: "لا عندي أصول في الصحافة المحافظة أو حتى الشعبية كله ماشي بالبركة".