قال الكاتب الصحفي أحمد سمير إنّ الوسيلة الإعلامية يجب أنّ تعلم وتنشر دون قيود فهذا هو دورها، مشيرا إلى أنّ الصحيفة إذا لم تنشر الخبر مستعرضة الآراء كافة من مختلف الأطراف، فهذا لن يكن إعلام.

وأكد سمير خلال حديثه في جلسة "معاك الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة" في منتدى إعلام مصر الثاني، دور آخر للصحافة وهو التحقق من الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو الفارق بين هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أنّ هناك دور أهم، وهو أن تكون الصحافة رقيبا على كل المؤسسات والمسؤولين وأن تنحاز للجمهور، مشددا على أنّ أغلب الصحفيين في مصر لديهم الرغبة في هذا الدور، وهناك عوامل أخرى تتحكم في الأمر.