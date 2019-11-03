دعا المطرب والملحن رامي جمال، الميحيطين به لعدم بث روح التشاؤم والإحباط والطاقة السلبية، قائلًا: "مبقتش مستعد أسمح لحد يحبطني أو يوصللي طاقة سلبية مهما كانت أهميته" مما أشعر جمهوره أنه ليس على ما يرام.

وأضاف "جمال"، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي تويتر:"الواحد عايش مرة واحدة مبطلبش من حد يفيدني بس الأهم متضرنيش، عاوز أعيش في سلام نفسي أرجوكم".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي "مفيش منها، ما تظلمنيش، وتعيشي ليا".