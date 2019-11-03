يحيي النجم الكبير عمرو دياب، حفلًا يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر ضمن فاعليات موسم الرياض؛ الذي تنظمه الهيئة العامة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

الحفل يشارك فيه أيضًا النجم العالمي فرنش مونتانا، بالإضافة إلى الدي جي دميتري فيجاس والدي جي لايك مايك.

وذكرت الهيئة العامة الترفيه، أن الحفل سيقام على مسرح محمد عبده في قلب العاصمة الرياض.

وكان عمرو دياب، أحيا يوم الجمعة الماضية حفلا كبيرا في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ومن ناحية أخرى، يستعد دياب لطرح مجموعة جديد من أغنيات ألبومه "أنا غير" خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عن طرح أغنية "أول يوم في البعد" الأسبوع الجاري.