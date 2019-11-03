قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجّها حديثه لأعضاء المجلس إنّه سيتم أذ توقيع إلكتروني على الحضور والانصراف وليس الحضور فقط للجلسات العامة، حتى يعرف الناس في دوائرهم من يحضر الجلسات، خاصة أنّنا في مرحلة وأجواء انتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء للتصويت النهائي على عدد من القوانين، والموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

وكان عبدالعال طالب بالقضاء على ظاهرة التزويغ، وهدد باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق اللائحة للقضاء على هذه الظاهرة.