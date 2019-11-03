أقيمت، منذ قليل، ورشة عمل "الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة"، للمحامي والخبير القانوني، إيهاب سلام، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر.

واستعرض "سلام" أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، والتي يأتي على رأسها قانون العقوبات المصري، وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.

وقال "سلام" إن الصحفيين أكثر عرضه للتعرض لقانون العقوبات، نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، مشيرًا أيضًا إلى قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية، والذي يتعلق بنشر أي أخبار كاذبة مرتبطة بشبكة الإنترنت، موضحا أن النشر له عدة طرق سواء خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير.