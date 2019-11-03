شيع أهالي قرية بروي التابعة لمركز ومدينة تلا جنازة جدة محمد راجح لوالدته، المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، بعد صلاة العصر.

حضر العزاء والد ووالدة محمد راجح، وأوضحت مصادر خاصة، أن الأسرة انتقلت للسكن في مدينة الشهداء، بعد واقعة مقتل محمود البنا، خوفا من حدوث أي مشاكل من قبل الشباب الغاضب.

من جانبه نعى محمد البنا والد محمود البنا، جدة "راجح" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "اللهم اغفر لها ولله الأمر والدوام".

ولقي محمود محمد البنا الطالب بالصف الثاني الثانوي، مصرعه على يد محمد راجح و3 من أصدقائه، بعدما عاتب الأول المتهمين على معاكستهم لفتاة، حيث نصبوا له كمينا وتعدى عليه المتهم الرئيسي "راجح" بسلاح أبيض "مطواة".