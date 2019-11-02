محافظ المنوفية يكرّم أسر الشهداء وأوائل المدارس بقرية زنارة

بدأ، منذ قليل، حفل تكريم أوائل الطلاب في مدارس قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بجانب تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، بحضور اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بمشاركة سوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة تلا.

حضر الحفل، الدكتور عبدالحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، وأعداد كبيرة من أهالي قرية زنارة والقرى المجاورة، وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت كلمات الحضور على المنصة.