زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، واللواء محمد عبد الحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اليوم الأحد، منطقة الـ 62 ألف فدان المخصصة لإقامة المشروع القومي للصوبات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وذلك على رأس لجنة مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات الملسحة والشركة الوطنية للزراعات المحمية ومسؤولي الاستثمار والأملاك بالمحافظة ضمن إجراءات تسليم مساحات الأراضي الواقعة في دائرة المحافظة، للبدء في تنفيذ الأعمال والتسوية بها عن طريق المعدات الثقيلة التابعة للهيئة الهندسية.

وتجول المحافظ ومرافقوه داخل المنطقة الواقعة في دائرة المحافظة، حيث تمت معاينة ومناقشة كافة المساحات التي سيتم بدء الأعمال بها، وأكد المحافظ على أن المشروع بالنسبة للمحافظة بكافة أجهزتها يمثل أولوية أولى، خاصة وأنه أصبح مشروعا قوميا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التى يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ الأهمية التنموية للمشروع الذي يعتبر الثالث عالميا في مجال الزراعات المحمية، وقال إنه يمثل دعما هاما ورقما محوريا في الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية، كما أن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد، وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع لاسيما وأن فرص العمل المباشرة المتوقعة تتراوح مابين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وأحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا، وأحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن، ومجموعة عمل المشروع بمكتب خدمة المستثمرين والذي ضم: أحمد رياض، ومضر محمد، وعبد التواب سيد.