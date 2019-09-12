قال الدكتور نظير حسانين أستاذ بحوث الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية، إن إنشاء الصوبات الزراعية يعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية، ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، مبينًا أن المشروع يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري.

وأضاف "حسانين"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مركز البحوث الزراعية يدرب الراغبين فى العمل بالصوبات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات.

وعن محتوى التدريب، أوضح "حسانين"، أنه يشمل كل التقنيات الحديثة الخاصة بالصوب الزراعية سواء من موصفات التقاوي أو أساليب الري الجديدة بالتنقيط، فضلا عن كيفية مواجهة أي آفات زراعية، وتدوير واستغلال كل المحاصيل المنتجة من الصوبات الزراعية.

وأشار "حسانين" إلى أن مشروعات الصوب تعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة، وتعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، ما يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من المياه التي يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.