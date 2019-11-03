عاجل.. القوات المسلحة تفتتح تجمعا حضاريا متكاملا بوسط سيناء

أناب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لافتتاح المرحلة الثانية لقرية الجدي النموذجية التي تضم (70) منزلا بدويا متكاملا ووحدة صحية ومركز للشباب ومسجد ومدرسة وبئر مياه عميقة ومحطة لتحلية المياه ومنطقة للزراعات المكشوفة.

يأتى ذلك استمرارا لجهود مصر في دعم مقومات التنمية الحضارية وتوفير الحياه الكريمة للمواطنين بشبه جزيرة سيناء.

بدأت المراسم بعرض تقديمي للعناصر الهندسية المشرفة على المشروع الممول، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن المشروع إنشاء 100 بيت بدوى تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة وتجهيزها بالخدمات والمرافق، أعقبها افتتاح مسجد القرية، الذي أقيم على مساحة (494) م2 بسعة (500) مصلى، وافتتاح مدرسة الشهيد مقدم أحمد صلاح الدين، مالك للتعليم الأساسي، كذلك افتتاح وحدة طب الأسرة بالقرية، التي أطلق عليها إسم الشهيد رقيب اول محمود عبد الفتاح ، ثم إفتتاح مركز شباب قرية الجدي بمساحة (6500 ) م2 ، كما تم افتتاح بئر للمياه العميقة بعمق 1267 متر أطلق عليه إسم الشهيد العقيد أح يحيى حسن ويشتمل على محطة لتحلية المياه بطاقة 100 متر مكعب / يوم لتوفير المياه اللازمة للشرب والزراعة.

وسلّم قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء عقود المنازل الجديدة إلى عدد من المستحقين وسط مظاهر الفرحة والحفاوة البالغة من أبناء المنطقة، الذين قدموا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الجهد المبذول لتوفير حياة كريمة تواكب مسيرة التنمية التي تحققها الدولة في كل ربوع مصر، مؤكدين مساندتهم لكل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء عرفانا وتقديرا من القوات المسلحة لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن.

حضر مراسم الافتتاح محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومواطني وشيوخ وعواقل شمال ووسط سيناء.