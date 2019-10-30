أكد خالد بن سلمان الخضيرى، نائب الرئيس، العضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، حرصه على توفير الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة تنمية سيناء، وتم الاتفاق على استمرار وتيرة العمل السريعة التى تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من الخطة، والتى ساهم الصندوق السعودى، بجانب الصناديق العربية، فى دعم المرحلة الأولى منها بقيمة 2.6 مليار دولار.

وأعرب «الخضيرى» خلال لقائه وزيرة الاستثمار، فى الرياض، على هامش مشاركتها فى منتدى مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية، أمس الأول، عن حرص الصندوق على زيادة تعاونه مع مصر، مشيراً إلى أن استقرار وتنمية مصر هو استقرار للأمة العربية، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان لها مردود إيجابى بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار.

ودعت الوزيرة المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.