تمكنت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط مصنع يقلد علامات تجارية، مملوكة لشركة شهيرة للصناعات الغذائية، في حملة تموينية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت مديرية التموين بالمحافظة، تلقت شكاوى من الشركة صاحبة العلامة التجارية، المسجلة بأرقام 35586 والعلامة رقم 128927، وهي متمتعة بالحماية القانونية داخل مصر.

توجهت حملة، برئاسة المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، والمهندس هشام سعيد، مدير التجارة الداخلية، وضبطت المصنع الذي يقلد العلامة التجارية وسحب عينات من المنتج، وتم إرسالها إلى إدارة شؤون حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الصناعة، ووردت نتيجة التحليل بوجود تشابه في الشكل العام، وترتيب العلامة، وتوزيع العناصر وهذا التشابه يحدث خلط لدى جمهور المستهلكين، ويعد تعدياً على العلامة التجارية المسجلة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.