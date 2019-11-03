افتتح، اليوم، بالمملكة الأردنية الهاشمية "مؤتمر دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات"، الذي يقيمه المركز الإقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان بمشاركة 15 دولة.

ويشارك في المؤتمر وفد من مجلس النواب المصري، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب راشد أبوالعيون ومصطفى أبودومة ومنى جاب الله.

ويستضيف المؤتمر عددا من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية وخبراء من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية منهم، جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلماني بصندوق النقد الدولى، سعيد الهاشمي، مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، وجهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى - صندوق النقد الدولى، ماريو منصور، منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، وعظيم صاديكوف، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت، جافين جراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريم إسماعيل، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالعراق واليمن.

يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة خلال 10 جلسات على مدار اليومين.