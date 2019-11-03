حددت محكمة النقض، جلسة 24 فبراير القادم، لنظر طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية فض اعتصام رابعة.

ويطالب الطاعنون محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات بإدانتهم في القضية وقدم دفاعهم مذكرة بأوجه الطعن المقدمة للمحكمة.

كانت محكمة الجنايات قضت العام الماضي بإعدام 75 متهمًا في القضية بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي ووجدي غنيم وعبد الرحمن البر، وقضت أيضا بالسجن المؤبد لمحمد بديع و46 آخرين وتضمن الحكم معاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والسجن عشر سنوات لـ23 متهما.