طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضد الرئيس بهدف عزله. ويأتي طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، والتشكيك في مصداقيته.

وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي، لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن، وكتب ترامب "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه"، موضحا أن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديموقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".

لكن مجموعة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين ومسؤولين في الأمن القومي أكدت فحوى الشكوى، وهي محاولة واضحة للضغط على أوكرانيا للتحقيق في خصوم الرئيس الديمقراطيين. ويتم التحقيق فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر، وقال مارك زيد، محامي الشخص الذي أبلغ بالقضية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين الجمهوريين للإجابة على أسئلتهم كتابياً.