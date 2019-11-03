بدأت الفنانة مي فاروق، فقرتها الغنائية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية على نغمات أغنية "فى يوم وليلة"، وتقدم مي خلال الحفل عدد من الأغنيات التراثية القديمة بالإضافة الى أغنية "لو على قلبي" للفنان فضل شاكر تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

يذكر أن الحفل سيختتم بفقرة غنائية مع الفنان اللبناني الكبير مروان خوري. وكرمت وزير الثقافة، بحضور الدكتور مجدي صابر، وجيهان مرسي مدير المهرجان، 11 شخصية فنية وموسيقية مصرية وعربية بمنحهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، في افتتاح الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقى العربية، كان من بينهم الفنانة مي فاروق.