توجه رئيس برلمان كوريا الجنوبية مون هي سانج، اليوم، إلى اليابان لحضور مؤتمر دولي في ظل العلاقات المتوترة بين سول وطوكيو، وذكر مكتب رئيس البرلمان - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن مون بدأ زيارة إلى طوكيو تستغرق أربعة أيام لحضور اجتماع رؤساء البرلمانات لمجموعة الدول العشرين المتقدمة، ومن المقرر أن يلقي مون غدا الاثنين خطابًا حول التجارة العادلة والمفتوحة في ظل المخاوف بشأن الخلاف التجاري المستمر منذ شهور بين كوريا الجنوبية واليابان.

وكان رئيس البرلمان الكوري، يعتزم لقاء المشرعين اليابانيين على هامش اجتماع رؤساء البرلمانات في محاولة لحل التوترات الدبلوماسية التي ارتفعت حدتها في أعقاب القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها لسول، ولكن تم إلغاء الاجتماع قبل مغادرة مون بلاده.

وسيزور مون، جامعة واسيدا اليابانية، بعد غد الثلاثاء، لإلقاء محاضرة حول سبل استعادة العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وسيتوجه مون، الأربعاء المقبل، إلى المكسيك لحضور اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة "ميكتا" وهي شراكة غير رسمية بين كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا، تم تأسيسها عام 2013 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الحكم العالمي الفعال بين الأمم، كما سيزور الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل قبل عودته إلى بلاده.