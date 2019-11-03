قال سيد الشورة، مدير عام الآثار بالفيوم، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، استقبلت وفد من دارسي الآثار الإيطاليين، ويضم 34 فردا، والذي زار معبد قصر الصاغة شمال بحيرة قارون، ومنطقة ديميه السباع.

وأضاف مدير عام الآثار بالفيوم، في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن وفد الدارسين الإيطاليين، التقوا مع أعضاء البعثة الإيطالية التي تعمل بالمنطقة، واستمعوا إلى شرح من ستيفانيا ألفرانوا، نائبة مدير البعثة عن تاريخ المنطقة، وما تم من أعمال الحفائر التي بدأت منذ عام 2001م ومستمرة حتى اليوم.

وأشار إلى أن الوفد زار أيضًا، معبد مدينة ماضي في مركز إطسا، ورافقهم من منطقة آثار الفيوم، كلا من ياسر يوسف عبد الستار، وحسن مصطفى محمد، مفتشي الآثار.

وأوضح مدير عام الآثار بالفيوم، أن الوفد يزور غدًا الإثنين-هرمي هوارة واللاهون، ومشاهدة حجرة الدفن الملكية للملك سنوسرت الثاني باللاهون، والتي افتتحت في 28 يونيو الماضي، ويزور منطقة أم الأثل الأثرية، ومعبد قصر قارون.