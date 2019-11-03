قال الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر المصري "طيبة 1" يشكل طفرة لمصر في مجال الاتصالات الفضائية، موضحا أن القمر سيغطي مصر بالكامل بالاتصالات والإنترنت، لافتا إلى أن العمل به بدأ في 2016 وانتهى العمل به في 2019.

وأضاف "القوصي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأقمار التي تم إطلاقها مؤخرا تحتوي على تصوير والاستشعار عن بُعد، وهي نوعية من الأقمار تلتقط صورًا للأرض، ويجرى تحليلها وتستخدم في استخدامات أخرى متعددة، موضحا أن مصر تسعى لتوطين تكنولوجيا أقمار الاستشعار؛ وتم إطلاق قمر "طيبة 1" على هذا الأساس لدعم خدمة الإنترنت والاتصالات.

وأكد أن الفترة التي استغرقتها الوكالة لتنفيذ القمر تشكل فترة قياسية في التصنيع بخبرة فرنسية لشركة "إير باص"، مشيرا إلى أنه في عام 2007 تم تصنيع قمر استشعار مع أوكرانيا: "وصلنا بعد المدة دي أننا نطلق قمر من النوعية دي، وأحنا بنبدأ في إطلاق أقمار الاتصالات والإنترنت، والخطوة اللي جاية هنجمع المكونات بتاعته، والخطوة اللي بعدها هيبقى فيه توطين وتصنيع لبعض المكونات لحد ما نوصل لتصنيع واختبار القمر".