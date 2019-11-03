أقام المحامي صالح السقا، دعوى أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، حملت الرقم 4890 لسنة 74، ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظ البحيرة ورئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، لإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2019 والخاص بالتصرف في الأراضى لمستثمرين عن طريق التخصيص المباشر للشركات بموجب القرار رقم 125 لسنة 2019.

وأوضح السقا خلال الدعوى أنه عقب صدور القرار الخاص بالتصرف في الأراضي للمستثمرين عن طريق التخصيص المباشر للشركات قام جهاز مدينة النوبارية بنشر الإعلان الخاص بالبيع المباشر في شهر يوليو لسنة 2019، رغم صدور القرار في شهر مارس لسنة 2019، ولم يعلن الجهاز للكافة تفاصيل الإعلان الخاص بالبيع المباشر حيث تعمد إخفاء الإعلان بالقرار رقم 125.

وأضافت الدعوى أن هذا الأمر نتج عنه قيام جهاز مدينة النوبارية الجديدة بمنح بعض رجال الأعمال والمستثمرين قطع أراضي بالأمر المباشر، ما يؤكد عدم الحيادية والنزاهة.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مدينة النوبارية بموجب القرار بالبيع المباشر لـ4 قطع.

كما طالب في الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2019، والصادر من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمؤرخ في 2019/3/5 في تضمنه من عدم المساواة بين جميع المتقدمين من المستثمرين وتفضيل بعض المستثمرين على غيرهم دون وجه حق وهو ما يترتب عنه بطبيعة الحال إهدار المال العام.

وطالب أيضاً بإلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة ورئيس جهاز المدينة بالبيع بالأمر المباشر على القطع رقم 5 بمساحة 11000متر، والقطعة رقم 12 بمساحة 1000 متر، والقطعة رقم 3 بمساحة 1390 متر، والقطعة رقم 2 بمساحة 5500 متر.