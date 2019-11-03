استنكرت النجمة سمية الخشاب، ما نشره طليقها أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن عدم علمه بحكم الحبس لمدة 3 سنوات، الذي صدر ضدها، ووصفه للأمر بأنه "خطأ إجرائي".

وقالت سمية، خلال مداخلة بـ"ماسنجر"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "أخد رفض على الشيك، في الوقت اللي مكنش فيه إيداع مني"، موضحةً أنها تتعامل مع من وصفتهم بـ"أهم 3 بنوك في مصر"، ولم يسبق أن حدث مثل هذا الأمر من قبل.

وأضافت: "أنا حد بيحافظ على سمعته أوي الحمد لله، ولما يكون عندك رصيد في البنك، لما يدخل شيك، الشيكين بيدخلوا في نفس الوقت، واحد يسحب، والتاني ميكفيش، فلازم يكون في إيداع تاني".

وتابعت: "قلتله مش معايا، ولما هرجع من مصر، هعمل إيداع، قالي مفيش مشكلة، فراح قالي تمام، وأخد رفض على الشيك، ومجاليش أي إعلانات عن أي جلسة، والمحامي بتاعي معندهوش فكرة عن أي حاجة، وكان فيه تواصل بمحاميه والمحامي بتاعي، وهو اعترف بوجود مفاوضات".