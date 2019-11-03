هاجمت النجمة سمية الخشاب، طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما حصل على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وقالت سمية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن الشيك سبب الأزمة، كان لـ"تخليص حسابات"، مع طليقها، مشيرةً إلى أنها استأذنته في عدم صرف الشيك، لأنها متواجدة خارج مصر، وليس لديها رصيد كافٍ، بسبب وجود التزامات أخرى عليها.

وأضافت: "أكيد رجال الأعمال فاهمين ده، وهي مش مصيبة سوداء، ناس مهمة جدًا، اتحكم عليهم واتشالت، الناس قلقانة جدًا عليّا، وبقلهم متخافوش أنا بتكرم في برشلونة وسعيدة، والمحامي عمل استشكال".

وشددت على أنها مستعدة لمنح طليقها المبلغ المالي المطلوب، وهو مليون جنيه: "الفلوس بتاعته موجودة في البنك، يروح ياخدها، الله يسهله، أنا زهقت من مشاكله، أنا سمعتي زي الجنيه الدهب".

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وكان سعد أقام الدعوي ضد طليقته، واتهمها بإصدار شيك بدون رصيد لصالحه بقيمة مليون جنيه.

ويحق للمحكوم عليها غيابيًا، التقدم باستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.