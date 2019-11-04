قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن ما يحدث في سوريا ليس ضد النظام السوري ولكنه ضد سوريا نفسها لتحطيم الدولة السورية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنهم أرسلوا الدواعش لسوريا وجبهة النصرة الممولة من قطر وتركيا.

وتابع: "البغدادي زعيم داعش كلهم جابوه وشاركوا في صناعته وقتلوه وكان لما قتل يعيش على الحدود التركية تحت رعاية جبهة النصرة التي يختلف معها والبغدادي وجبهة النصرة كانوا يعيشوا تحت رعاية تركيا".

وأوضح دحلان أن جبهة النصرة الإرهابية تحصل على تمويلها من قطر مضيفًا: "الأتراك شاطرين مش بيدفعوا ولا فلس والشنطة من قطر واللي بيدير هما الأتراك والقطريين لما بيبعتوا فلوس للتنظيمات الإرهابية الأتراك كانوا بيسرقوا نصفها".