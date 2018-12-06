قال محمد دحلان القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قطر ارتكبت ممارسات ليست وطنية وليست أخلاقية ولا عربية ولا تمس بالشرف.

وأوضح دحلان أنه ليس من حقه أن يتعدى على أحد باللفظ أو القول أو العمل، ولكن قطر اعتدت عليه بمقال وخبر ذاعته عبر قناة "الجزيرة"، مضيفًا: "مذيعة مسكينة طالعة تقول محمد دحلان رقبته مكسورة، يا بنتي اتكلي على الله شوفيلك شغلانه غير الجزيرة، حد يقعد يشتغل في الجزيرة وإحنا في سنة 2018".

وأضاف "دحلان"، خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن الحكومة القطرية تدفع رواتب لحركة حماس عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ثم تقوم الوزارة بتسليمها لسفير قطر هناك، الذي يقوم بدوره في توصيل تلك الأموال لحركة حماس، موضحًا أن السفير القطري في فلسطين "فاكر نفسه موحد القطرين، وفاكر الشعب الفلسطيني مستني زكاته، ده إحنا أكرم الشعوب".

وتابع: "أموال قطر تذهب إلى مطار تل أبيب، ثم تذهب لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن ثم تذهب إلى سفير قطر في فلسطين، الذي يقوم بدوره بتوصيلها لحماس ويظن أنه يحمل جِميلا من حماس والشعب القطري".