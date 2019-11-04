طقس اليوم الاثنين 4-11-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 19 29

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 28

بلطيم 18 28

مطروح 17 27

السلوم 17 28

سيوة 14 26

بورسعيد 21 26

دمياط 20 27

الزقازيق 18 29

الإسماعيلية 19 29

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 37

المدينة 20 35

الرياض 19 36

المنامة 28 32

أبوظبي 24 33

الكويت 18 30

دمشق 10 23

بيروت 20 25

عمان 12 24