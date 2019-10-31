تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، موضحة أن الأحوال الجوية مستقرة على مدار اليوم والأيام المقبلة، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ولكن يومي السبت والأحد سيشهدان أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، ولكنها ستكون غير مؤثرة تماما ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفتت شاكر، إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائي، مناشدة المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق، وخصوصا في المناطق التي تتكون بها الشبورة المائية الكثيفة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين هند النعساني، وفرح سعيد، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن الرياح ستكون معتدلة على معظم المناطق وتنشط فقط على جنوب سيناء والغردقة وشرم الشيخ ومنطقة خليج السويس.

وتابعت أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة من 27 لـ28 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 25 لـ26 درجة، وعلى مدن شمال الصعيد من 28 لـ29، وجنوب الصعيد من 30 لـ31، وشرم الشيخ من 29 لـ30.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مرتفعة في الصباح الباكر وهو ما يؤدي لتكون الشبورة وتصل لـ90% في السواحل الشمالية، وتصل على القاهرة لـ85%.