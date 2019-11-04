قال طارق حسانين عضو مجلس النواب إنّه أعد مشروع قانون يلزم الحكومة بدفع فوائد تأخير للمواطنين على مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية والمحلية.

وأوضح حسانين أنّ الحكومة اعترفت من خلال وزير المالية بأنّ هناك 727 جهة حكومية لم تنفذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا حتى الآن، رغم مرور 4 أشهر على موعد تنفيذ القرار، متابعا: "من حق الموظفين الحصول على فوائد تأخير، مثلما تفعل بعض الجهات الحكومية مع المواطنين حال تأخرهم عن سداد مستحقات الحكومة لديهم".

وأكد النائب أنّ الحكومة لا يحق لها التأخير عن دفع مستحقات المواطنين، والتأخير في دفع مستحقات أصحاب المعاشات، كما أنّ هناك موظفين يحصلون على مستحقاتهم بعد مرور عدة أشهر من إحالتهم للمعاش.