أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بيلا - كفر الشيخ" في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين الى مستشفى بيلا المركزي، واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث وتم إخطار مديرية الأمن ومرفق الاسعاف، حيث دفع المرفق بعدداً من السيارات لنقل المصابين، وتبين إصابة كل من "محمد.م.ح"، (64 عاماًً) مٌصاباً باشتباه كسر بالضلوع، "انتصار.ع.ع"، (62 عاماً) مُصابة باشتباه كسر بالضلوع، "سماح.ا.ح"، (48 عاما)، مُصابة باشتباه كسر بالضلوع، وتبين أن جميعهم مقيمون بقرية أبو بدوي، وجرى تحويلهم لمستشفى بيلا المركزي المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

كما جرى رفع السيارة بمعرفة رجال المرور ورجال مجلس المدينة، وفتح الطريق مرة أخرى، وتبين أن حركة السير تعمل بشكل طبيعي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.