سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 4 نوفمبر الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والإسكندرية على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي HSBC

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.97 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 17.90 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.87 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.90 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.